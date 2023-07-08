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Merve Tuncel'den bir altın madalya daha!

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#Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası#Merve Tuncel#Sporanasayfa
Merve Tuncelden bir altın madalya daha
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 22:11

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücümüz Merve Tuncel, kadınlar 800m serbest stil finalinde 8:35.10'luk derecesiyle altın madalya kazandı ve şampiyonadaki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

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Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 4-9 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Merve Tuncel, 800m serbest stil finalinde 8:35.10'luk derecesi ile altın madalya kazandı.

Öte yandan Sudem Denizli, 100m sırtüstünde 1:01.97 derecesi ile 17-18 yaş Türkiye rekorunu kırıp 6. olarak final yüzme başarısı gösterirken, Kuzey Tunçelli ise 800m erkeklerde 7:52.39 derecesi ile 3. olup, 15-16 yaş Türkiye rekorunu kırdı.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAKTAN MERVE TUNCELE TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonasında 800m Serbest Kadınlarda Avrupa Şampiyonu olan Merve Tuncel için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonasında, 1500 metrede kazandığı Avrupa şampiyonluğundan 3 gün sonra 800 metre serbest stilde Avrupa Şampiyonu olan Merve Tuncel'i tebrik ediyorum. Finalde 8:35.10’luk derecesiyle altın madalya kazanan Merve kızımız için 3 gün önce, uzun yıllar boyunca havuzdan madalyalar ve rekorlar çıkaracağına inandığımızı ifade etmiştim. Sözlerimizin soğumasına izin vermeyen Merve, 18 yaşına sayısız başarı sığdırarak, bir efsanenin doğuşuna şahitlik etmemizi sağlıyor, göğsümüz kabarıyor, gururlanıyoruz. Teşekkürler Merve Tuncel.

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#Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası#Merve Tuncel#Sporanasayfa

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