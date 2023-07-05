Merve Tuncel, 1500 metre yüzmede üst üste 3’üncü kez Avrupa şampiyonu

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Türkiye Yüzme Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Merve Tuncel, başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda 1500 metre serbest stilde finale yükseldi.

Finalde 16.18.53'lük derecesiyle altın madalya kazanan Merve, bu mesafede üst üste 3'üncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

BAKAN OSMAN AŞKIN BAK’TAN MERVE TUNCEL’E TEBRİK

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda altın madalya alan Merve Tuncel için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda üst üste 3'üncü kez Avrupa Şampiyonu olan Merve Tuncel için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası’nda, üst üste 3. Kez Avrupa Şampiyonu olan Merve Tuncel’i yürekten kutluyorum. Finalde 16.18.53'lük derecesiyle altın madalya kazanan Merve kızımızın bu başarısı, su sporları açısından büyük önem arz etmektedir. Altın kulaç Merve’nin, uzun yıllar boyunca havuzdan madalyalar ve rekorlar çıkaracağına inanıyorum. Değerli sporcumuzu, bizleri gururlandırdığı için tekrar tebrik ediyor ve başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”