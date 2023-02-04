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Mert Günok: "Gerekli mücadeleyi veremedik"

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#Beşiktaş#Mert Günok#Sivasspor
Mert Günok: Gerekli mücadeleyi veremedik
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 19:05

Beşiktaşlı oyuncular Mert Günok ve Amir Hadziahmetovic, Sivasspor yenilgisi sonrası açıklamalar yaptı.

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor'a 1-0 kaybeden Beşiktaş'ta oyuncular Mert Günok ve Amir Hadziahmetovic açıklamalar yaptı.

Mert Günok yaptığı açıklamada, "Yenilgiden sonra konuşmak zor. Bu tarz bir sahada, böyle bir zeminde nasıl oynamamız gerektiğini konuştuk ama uygulayamadık. Çok uzun top yaptık. Pas yapmamız gerekirdi ama zemin müsaade etmedi. İkinci topları almamız gerekiyordu. Gerekli mücadeleyi veremedik. Rakip bizden daha istekliydi. İstediklerimizi yapamadık, iyi mücadele edemedik. Rakip kontrataklarla, ikinci toplarla nispeten başarılı oldu. Çok pozisyon vermedik ama pozisyon da bulamadık." ifadelerini kullandı.

Amir Hadziahmetovic ise "Zor bir zeminde, zor bir havada mücadele ettik. Daha iyisini yapmamız, daha iyi oynamamız gerekiyor. İlk maçımdı benim. Daha iyi oynayabilirdim. Önümüzdeki maç ben ve arkadaşlarım daha iyi oynamaya, 3 puan almaya çalışacağız." dedi.

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#Beşiktaş#Mert Günok#Sivasspor

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