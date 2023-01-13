Mert Çetin, Adana Demirspor'da!

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Adana Demirspor, Serie A'da kiralık olarak Lecce forması giyen ve bonservisi Hellas Verona'da olan Mert Çetin'i kadrosuna kattı

Adana Demirspor ile 1.5 yıllık kiralık sözleşme imzalayan milli futbolcunun satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Türkiye'ye gelecek olan 26 yaşındaki futbolcu sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

SAMET AYRILMIŞTI

Adana Demirspor, Fenerbahçe'ye transfer olan stoper Samet Akaydın'ın yerine Mert Çetin transferini gerçekleştirmiş oldu.