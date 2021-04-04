Merrell Alanya Ultra Trail nefes kesti
76 kilometre mesafeli yarışta kadınlarda Ekaterina Mityaeva, erkeklerde Dmitrii Mityaev 1. oldu. 48 km’lik Taurus Mountain Marathon’da Hector Haines ve Anna Korobko zirveye çıktı.
24 ülkeden 544 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Merrell Alanya Ultra Trail 2021 yarışları nefes kesti. Tarihi Kızıl Kule’deki start alanından başlayan ve Akdeniz’in simge noktalarında koşma imkanı sunan organizasyonda 76 kilometre mesafeli Merrell Alanya Ultra Trail’i erkeklerde Dmitrii Mityaev kadınlarda Ekaterina Mityaeva kazandı. Alanya’da patika koşusu heyecanı yaşanmasını sağlayan yarışta 48 kilometre mesafeli Taurus Mountain Marathon’u erkekler elit Merrell atleti Hector Haines, kadınlarda Anna Korobko kazandı. 28 kilometre mesafeli Keykubat Mountain Run’da kadınlarda Merrell’ın elit kadın sporcusu Denisa Dragomir, erkeklerde Viktor Simashko zirveye çıktı. 17 kilometre mesafeli Alaiye Short Trail’de ise erkeklerde Moritz Auf Der Heide 1. olurkun kadınlarda Natalia Gyurten finişi önde geçti.
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