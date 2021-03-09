Merih Demiral'ın sosyal medya profili Büşra’nın oldu

Demir Adam, “Bu 8 Mart profilimi Büşra’nın hikayesine ithaf ediyorum. Çünkü bir ismin arkasında yatan hikayenin gücüne inanıyorum. Onu hissetmek onu dinlemekten, empati kurmaktan geçiyor. Birbirimizi anladıkça güzelleşiyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’müz kutlu olsun” dedi.

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadın çalışan istihdamı konusunda perakende sektöründe öncü rol oynayan Mavi, bu yıl 8 Mart’ta, “İsmimiz İsminiz” diyerek, dijital mecralardaki tüm logolarını gün boyunca “Mavi Kadınları”nın isimlerine dönüştürdü.

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