Merih Demiral'dan Buffon, Cristiano Ronaldo ve Şenol Güneş itirafları!

İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu, "Bizler biraz da olsa bakış açısını değiştirdik. Avrupa'da Türklerin başarısı konuşuluyor, artık herkes bunu görüyor. Gençler olarak ne kadar oynarsak geriden gelen nesle de şans tanıyoruz. Bizim için güzel şeyler söylüyorlar. Başarılı olup insanların güvenini boşa çıkarmak istemiyoruz." dedi.

- Avrupa Şampiyonası

Avrupa Şampiyonası'nın 2020 yerine 2021 yılın ertelenmesine değinen Merih, "Geçen yıl pandemiden önce sakatlıklar oldu, 4-5 futbolcu sakatlanmıştı. Pandemi araya girdi, insanları çok etkiledi. Milli takımımız için ertelenmesi iyi oldu. Hazır duruma gelebiliyoruz. Ben de bireysel çalışmalarıma ağırlık vermiştim. Şu an hepimiz hazırız. Hepimiz bu anı bekliyoruz." diye konuştu.



Baskıyı seven oyuncular olduklarını anlatan Merih, "Hepimiz en iyi liglerde, en iyi takımlarda oynayan oyuncularız. Baskı güzel şey. Takım içinde rekabet oluyor. Her mevkide en iyi futbolcularımız var. Bizim için güzel şey. Herkes tatlı bir rekabet içinde. Avrupa Şampiyonası bizim için en iyi şekilde geçecektir." açıklamasını yaptı.



Şampiyonada İtalya ile ilk grup maçını yapacaklarını hatırlatan Merih, "Maç maç bakmak lazım. İlk maçımız İtalya'ya karşı olacak. Onu yendikten sonra emin adımlarla devam etmek istiyoruz. Güzel olacağına eminim. Güzel ortam var. Gençler ve ağabeylerimizle dayanışma var. Herkes birbiri için oynuyor. Bu çok önemli. Güzel başarılar elde edeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





Kamp çalışmalarının keyifli ortamda geçtiğini vurgulayan Merih, "Herkes gelmek için günleri sayıyor. Herkes milli takımla burada olmak istiyor. Burada olmak ayrı bir gurur. 4-5 ay sonra birbirimizi görme fırsatı oluyor. Bu kamp daha uzun olacak. Güzel ortam var." değerlendirmesinde bulundu.



Milli takımın final hedefiyle ilgili soruyu yanıtlayan Merih, "Finalden ziyade ilk maçımızı kazanmak ilk hedef olacak. Dışarıdaki insanları da izliyoruz, onların beklentileri çok büyük. Bizden güzel şeyler bekliyorlar. Bu bizi mutlu ediyor, gurur verici bir durum. Şu an için İtalya maçına odaklandık. Onu kazanırsak gerisi gelecektir." şeklinde konuştu.



Futbol hayatını sürdürdüğü İtalya ile karşı karşıya gelmeleriyle ilgili soruya Merih, şu yanıtı verdi:



"Benim için büyük anlam ifade ediyor. Ne olacağı belli olmaz. İyi de geçebilir, kötü geçebilir. Elimizden gelenin iyisini yapacağız. Benim için de İtalya’da İtalya'ya karşı oynamak özel olacak. Juventus'ta aramızda bu konuda şakalaşıyorduk. Onlar da milli takımı takip ediyorlar. Bana takılıyorlar, ben onlara takılıyorum. Hepimiz bu anı bekliyoruz. İtalya'da oynayan Türk oyuncular için bu maç özel olacak."



Milli oyuncu Burak Yılmaz’ın attığı gollere dair takım arkadaşı İtalyan oyuncu Giorgio Chiellini'nin sürekli konuştuğunu vurgulayan Merih, "Bana sürekli onu soruyorlardı.' Yılmaz nasıl? Onu izliyoruz.' diyorlar. Hakan Çalhanoğlu'nu söylüyorlar. Onlar bizi takip ediyor. Juventus'un yardımcı hocası İtalya Milli Takımı'nda da antrenör. Onunla muhabbetlerimiz geçiyor. Güzel anılar ve sohbetler oluyor. Futbolcularımızı biliyorlar. Böylesine tatlı rekabetin olması benim için özel." şeklinde görüş belirtti.



İtalya'nın pas bağlantıları konusunda A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile konuştuklarını kaydeden Merih, "Bana nasıl olacağını sordu. Hocamız en iyisini biliyor. Antrenmanlarda bize en iyisini anlatıyor. Analizlerimizi yapıyoruz. Çok iyi analiz yaptığımızı düşünüyorum. Maça daha çok var. Saha içinde de İtalya'yı analiz ediyoruz. Gün geçtikçe daha iyi hazırlanıyoruz." diye konuştu.

- Buffon'dan Şenol Güneş'e imzalı forma

Juventus'un tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon'un Şenol Güneş'e imzalı forma gönderdiğini vurgulayan Merih, "Buffon da milli takımı takip ediyor. Çok iyi ve mütevazı bir insan. Maçlarımızı izliyor. Onun gibi bir figürle oynamak, takım arkadaşı olmak ayrı bir gurur. Her zaman destek veriyor. Tabii İtalya maçında ülkesini destekleyecektir ama gönlünün bir tarafında olacağımı düşünüyorum. Bizi izlemesi güzel duygular oluşturuyor." açıklamasını yaptı.



Buffon'a Güneş'in de eski kaleci olduğunu söylediğini aktaran Merih, "Buffon, hocamız Şenol Güneş'e imzalı forma gönderdi. Şenol hoca da mutlu oldu. Buffon'un bunu düşünüp forma göndermesi güzel. Ben 15 yaşındayken böyle bir şey olacağını söyleseler, inanamazdım." ifadelerini kullandı.

- Galler ve İsviçre maçları

Şampiyonadaki rakiplerinden Galler ve İsviçre'yi de değerlendiren Merih, şunları söyledi:



"Zorlu grubumuz var, farkındayız. Galler ve İsviçre maçları da zorlu geçecek. İlk hedef İtalya maçı olacak. Bu maçtan puan ya da puanlar alırsak, önümüze daha iyi bakacağız. Sahada elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Galler'den Ramsey ile de konuşuyorduk. Onlar bizi biliyor, biz de onları biliyoruz. Güzel bir tecrübe olacak. Burak ağabey de Avrupa Şampiyonası'nı anlatıyor. Keyifli geçecek."

- "Çok emek verdim, çok fedakarlık yaptım"

Kariyerinde Portekiz 3. Ligi’nde forma giyen Merih, gelişimi konusunda, "Çok emek verdim, çok fedakarlık yaptım. Portekiz 3. Ligi büyük tecrübe oldu. 18 yaşında oraya gitmem artılar kattı. 18 yaşında o kararı almak benim için zordu. Sağ olsun ailem ve ekibim bu kararı almamda destek oldu. Buralara gelmemde herkesin emeği var. Burada olduğum için gururluyum. Milli takım benim için her zaman her şeyden üstündü. İlk milli maçımla şu anki arasında duygu olarak hiçbir fark yok." görüşünü paylaştı.



Gençlerin artık savunma oyuncularını da örnek aldığının hatırlatılması üzerine Merih, "Çok mutlu oluyorum. Biz küçükken herkes forvet olmak isterdi. Şimdiki çocuklar artık savunma oyuncusu olup, çizgiden top çıkarmayı da istiyor. Biz de milli takım oyuncuları olarak bu düşüncenin değişmesine katkı verdiysek ne mutlu bize." şeklinde konuştu.



Milli takım formasıyla en unutulmaz anının, İzlanda karşısında çizgiden top çıkarmak olduğunu belirten Merih, Juventus’taki deneyimi konusunda şunları kaydetti:



"Bana çok şey katıyor, tecrübe ediniyorum. Chiellini'nin 37 yaşında olmasına rağmen özveriyle, hala öğrenme hissiyle antrenmanlara çıkması beni etkiliyor. Buffon 42 yaşında, her gün antrenman yapıyor. Bunları görünce benim iki saat önce antrenmana gitmem gerekiyor. Onlar ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ronaldo ve Dybala antrenmana çıktığında, 'Şunu yaparsan daha iyi olur.' diye benimle konuşuyorlar. Bu büyük tecrübe herkese nasip olmuyor. Her gün yeni şeyler öğreniyorum."



Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer alacaklarını hatırlatan Merih, "Şampiyonlar Ligi müziğini duymak güzel duygu. Bir gün Şampiyonlar Ligi'ni bir Türk'ün kazanacağını düşünüyorum. İnşallah onlardan biri bizler oluruz. Belki seneye belki beş sene sonra bu olacak." diye konuştu.



Portekiz Milli Takımı kadrosunda yer alan Cristiano Ronaldo ile de Avrupa Şampiyonası'nı konuştuklarını vurgulayan Merih, "Grupları biraz zorlu. Karşı karşıya gelirsek de zorlanırız." ifadelerini kullandı.

- Juventus kariyeri

Şu anki hedefinin Avrupa Şampiyonası'nı en iyi şekilde geçirmek olduğunu anlatan Merih, Juventus kampında İbrahim Tatlıses'in şarkısını söylemesiyle ilgili, "Herkes bir şarkı söylüyordu. Ben de İbrahim Tatlıses'ten 'Haydi söyle' şarkısını söyledim. Kimse anlamadı, makarası çok döndü. İki sene önce Portekiz'deydim, şimdi Ronaldo'ya bu şarkıyı söylüyorum. Çok güzel duygu." değerlendirmesinde bulundu.

- 'Ronaldo Türkçe öğrenmek istiyor'



Juventus'ta iyi bir ortam olduğunu kaydeden Merih, "Çok şakalaşmalar oluyor. Takım arkadaşlarıma Türkçe kelimeler öğretiyorum. Ronaldo da çok öğrenmek istiyor. Ona Türkçe 'Günaydın.' diyorum. Herkes bana aynı şekilde hitap ediyor. Ronaldo ve Dybala da bana İspanyolca öğretiyor." şeklinde konuştu.

Kocaelispor'un TFF 1. Lig'e yükselmesiyle ilgili olarak da Merih, "Kerem ve ben Kocaeliliyiz. Bizim için ayrı yeri var. Takımın TFF 1. Lig'e çıkması bizi mutlu etti. Sakaryaspor maçını da izledik. İnşallah hak ettiği yere gelir." diyerek sözlerini tamamladı.

