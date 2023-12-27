Merih Demiral'a İtalya'dan talip! Geri dönebilir...

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Sezon başında Serie A ekibi Atalanta’dan, Suudi Arabistan takımı Al Ahli’ye transfer olan 25 yaşındaki stoper Merih Demiral’la ilgili İtalya basınında transfer iddiası ortaya atıldı. Serie A kariyerinde daha önce Sassuolo, Juventus ve Atalanta formaları giyen 25 yaşındaki stoperi, devre arasında iki İtalyan devinin kadrosuna katmak istediği kaydedildi.

İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Ko Itakura, Martin Vitík ve Radu Drăgușin ile ilgilenen Napoli’nin, devre arasında milli futbolcu Merih Demiral’ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transfer etmek için çalışmalara başladı. 17 maçta topladığı 27 puanla ligde 7.sırada bulunan Napoli’nin, geçen sezon şampiyon olarak tamamladığı ligde yeniden iddialı konuma gelmek için transfer listesini belirlediği, güçlü fiziği ve sert futboluyla dikkat çeken milli futbolcu Merih Demiral’a talip olduğu belirtildi. İtalya basınında yer alan bir başka iddiaya göre de, İtalyan devi Roma’nın, başarılı stoperleri Chris Smalling ve Marash Kumbulla'nın sakatlıklarının ardından 25 yaşındaki milli futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ve devre arasında nabız yoklayacağı öne sürüldü.

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Merih Demiral, Al Ahli’ye 20 milyon Euro'luk transfer sonrası Türk futbol tarihine geçti. Milli yıldız, 51 milyon 950 bin Euro ile en çok bonservis ödenen Türk futbolcu oldu. Al-Ahli SFC forması altında şimdiye kadar 7 maçta sahaya çıkan Demiral, takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. 25 yaşındaki futbolcunun Al-Ahli SFC ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.