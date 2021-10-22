Merih Demiral, Cristiano Ronaldo'yı çıldırttı

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Atalanta’nın 2-0 öne geçip Manchester United’a 3-2 yenildiği maçta Merih Demiral sakatlığı nedeniyle 2. yarıya çıkamasa da ilk 45 dakikadaki performansıyla İtalyan basının büyük övgü aldı. Çizme ekibinin 28. dakikada 2. golünü ağlara gönderen milli futbolcu devrede yerini Lovato’ya bırakırken İtalya’da Merih ile ilgili şu yorumlar yapıldı:

KENDiSiNi YÜCELTTi

EUROSPORT İtalya, Atalanta’da Pasalic’le birlikte en yüksek puanı (7) Merih Demiral’a verirken “İlk yarıda ilk dakikalardan itibaren kas problemleri yaşamasına rağmen çok rekabetçiydi. Savunmaya hükmetti, bir de gol attı ve kendisini yüceltti.”

CALCİOMERCATO: “Hem Rashford hem de Ronaldo’dan, faul yapmadan harika toplar kaptı ve eski Juve’li ronaldo’yu biraz sinirlendirdi. Sakatlığına rağmen bir müddet daha sahada kaldı ve Shaw ile Maguire’ı mağlup ederek çok kritik bir gol attı.”

CALCİO ATALANTA: “Bir ağrı hissetmesine rağmen Türk oyuncu hemen değişiklik ister mi? Kesinlikle hayır. 45’e kadar sahada kaldı ve ayrıca Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk golünü attı. Daha ne yapabilir?”

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TARiHi BiR GOL ATTI

CORRİERE.İT: “Bazı ciddi hatalar yaptı, ama aynı zamanda bazı iyi müdahaleler de yaptı ve Atalanta için tarihi bir gol attı.”

RONALDO’YU ÖFKELENDiRDi

CORREİRA DELLO SPORT: “United’ın forveti, eski takım arkadaşı Merih’in golünden sonra adeta çıldırdı. ronaldo, golün ardından yumruğunu sıkarak tam bir öfke gösterisi yaptı.”