Merih Demiral 199 gün sonra sahada! Juventus'un Cagliari deplasmanında iddaa oranı...

Bu bir ilandır

CAGLIARI

- Koronavirüs arasından sonra oynadığı ilk 3 maçın 2'sini kazanıp kendisini garantiye alan Cagliari'nin Serie A'da son 2 maça girerken ligde kalma, Avrupa kupalarına gitme gibi dertleri bulunmuyor.

- Nahitan Nandez sarı kart cezalısı, orta alanda onun yerine Paolo Farago'nun oynaması bekleniyor. Radja Nainggolan, Luca Pellegrini ve Luca Cigarini sakat.

- TD Walter Zenga; "Sezon sona erdiğinde takımın başında olacağımı sanmıyorum. Birileri soyunma odasında sizin hakkınızda konuşurken duymanızı sağlayacak kadar sesini yükseltiyorsa, orada işiniz bitti demektir..." açıklamasını yaptı.

JUVENTUS

- Çok rahat zirvede yer alırken önce koronavirüs geldi, ardından da puan kayıpları... Atalanta yaklaştı, Inter nefesini hissettirdi ancak Juventus üst üste 9. kez "İtalya Serie A'nın en büyüğü benim" dedi!

- Omzu sakat sakat oynayan Matthijs de Ligt dinlenecek. Yaşlı ayaklar Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci de kendilerini 7 Ağustos'taki Roma maçına saklayacak...

- Son 4 maçtır kadroda yer alıp yedek kulübesinden çıkmayan milli futbolcumuz Merih Demiral, 199 günlük bir aradan sonra ilk 11'deki yerini alacak. Savunma partneri de Daniele Rugani olacak.

- Takımda 4 önemli eksik daha var... Adrien Rabiot cezalı. Paulo Dybala, Danilo ve Douglas Costa sakat.





CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Juventus'un deplasmanda oynadığı son 12 lig maçının 11'i "2.5 ÜST" bitti.

- Cagliari'nin iç sahadaki son 4 maçı "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasında oynanan son 7 maçın 6'sında Juventus, Cagliari'den gol yemedi!

TEK MAÇ'TA MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Juventus Kazanır" oldu!

%34'lük kesim şampiyonun iddiasız Cagliari karşısında kazanmasını bekliyor...

%7'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.

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Merih Demiral, sakatlandığı Roma maçında Serie A'daki ilk golünü de atmıştı! Hatırlayalım...