Merih Demiral 199 gün sonra sahada! Juventus'un Cagliari deplasmanında iddaa oranı...
Sampdoria'yı 2-0 yenip üst üste 9. kez Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Juventus, Sardegna Arena'da Cagliari'ye konuk olurken siz de bu karşılaşmanın heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, haftalık net CANLI İDDAA kaybınıza %10'a varan iade Misli.com'da!
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CAGLIARI
- Koronavirüs arasından sonra oynadığı ilk 3 maçın 2'sini kazanıp kendisini garantiye alan Cagliari'nin Serie A'da son 2 maça girerken ligde kalma, Avrupa kupalarına gitme gibi dertleri bulunmuyor.
- Nahitan Nandez sarı kart cezalısı, orta alanda onun yerine Paolo Farago'nun oynaması bekleniyor. Radja Nainggolan, Luca Pellegrini ve Luca Cigarini sakat.
- TD Walter Zenga; "Sezon sona erdiğinde takımın başında olacağımı sanmıyorum. Birileri soyunma odasında sizin hakkınızda konuşurken duymanızı sağlayacak kadar sesini yükseltiyorsa, orada işiniz bitti demektir..." açıklamasını yaptı.
- Çok rahat zirvede yer alırken önce koronavirüs geldi, ardından da puan kayıpları... Atalanta yaklaştı, Inter nefesini hissettirdi ancak Juventus üst üste 9. kez "İtalya Serie A'nın en büyüğü benim" dedi!
- Omzu sakat sakat oynayan Matthijs de Ligt dinlenecek. Yaşlı ayaklar Giorgio Chiellini ve Leonardo Bonucci de kendilerini 7 Ağustos'taki Roma maçına saklayacak...
- Son 4 maçtır kadroda yer alıp yedek kulübesinden çıkmayan milli futbolcumuz Merih Demiral, 199 günlük bir aradan sonra ilk 11'deki yerini alacak. Savunma partneri de Daniele Rugani olacak.
- Takımda 4 önemli eksik daha var... Adrien Rabiot cezalı. Paulo Dybala, Danilo ve Douglas Costa sakat.
CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!
- Juventus'un deplasmanda oynadığı son 12 lig maçının 11'i "2.5 ÜST" bitti.
- Cagliari'nin iç sahadaki son 4 maçı "2.5 ALT" bitti.
- İki takım arasında oynanan son 7 maçın 6'sında Juventus, Cagliari'den gol yemedi!
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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu İtalya Serie A mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Juventus Kazanır" oldu!
%34'lük kesim şampiyonun iddiasız Cagliari karşısında kazanmasını bekliyor...
%7'lik kesim ise "KG VAR" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada her iki takımın da gol atacağını düşünüyor.
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Merih Demiral, sakatlandığı Roma maçında Serie A'daki ilk golünü de atmıştı! Hatırlayalım...
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