Mensah'ın ayrılığı sonrası Kayserispor'dan transfer atağı! Avramovski ve Ackah...

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Hes Kablo Kayserispor, Makedon futbolcu Daniel Avramovski ve Portekiz'in Boavista takımında futbol oynayan Yaw Ackah ile anlaşmaya vardı.

Forvet arkası ve sağ kanat mevkilerinde oynayan 25 yaşındaki Makedon futbolcu Daniel Avramovski ve siyahi futbolcu Yaw Ackah ile transfer yasağının kalkması halinde önümüzdeki günlerde sözleşme yapılacak.

Daniel Avramovski kimdir?

20 Şubat 1995 tarihinde Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya geldi. Sol ayaklı ve 1,84 cm boyunda. Orta saha, Sağ açık, forvet arkası gibi mevkilerde oynuyor. Geçen sezon Kuzey makedonya 1.Lig takımlarından Vardar'da 22 müsabakaya çıktı. 1960 dakika oyunda kaldı ve takımı adına 10 gol atarken 6 da asist yaptı.



Yaw Ackah kimdir?

1 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi. Gana vatandaşı ve 1,69 cm boyunda. Orta sahanın ortasında oynuyor. Sağ ayağını kullanıyor. Portekiz Premier Lig takımlarından Boavista'da oynayan Ackah, 2018-2019 sezonunda 2 maçta forma giyip 18 dakika oynadı. Ackah geride kalan sezon ise 24 maçta oynadı. 1908 dakika sahada kalan siyahi futbolcu 13 kez sarı kart gördü.

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