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İHA
Haber Giriş: 17.08.2020 - 09:47,Son Güncelleme:

Mensah'ın ayrılığı sonrası Kayserispor'dan transfer atağı! Avramovski ve Ackah...

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Mensah'ın ayrılığı sonrası Kayserispor'dan transfer atağı! Avramovski ve Ackah...
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Kayserispor, Makedon futbolcu Daniel Avramovski ve Portekiz liginden Yaw Ackah ile anlaşmaya vardı.

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için transfer çalışmalarına başlayan Hes Kablo Kayserispor, Makedon futbolcu Daniel Avramovski ve Portekiz'in Boavista takımında futbol oynayan Yaw Ackah ile anlaşmaya vardı.

Mensah, Beşiktaş için İstanbul'daBeşiktaş ile anlaşan Hes Kablo Kayserispor'un Ganalı futbolcusu Bernard Mensah, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Kayseri'den İstanbul Havalimanı'na eşi ve çocuklarıyla gelen Mensah'ın üzerinde, Beşiktaş Kulübü'nün Bırakmam Seni kampanyasını simgeleyen tişörtün olması dikkati çekti. Bu arada havalimanında bulunan bazı Siyah-beyazlı taraftarlar Mensah'a yoğun ilgi gösterirken, futbolcuyla fotoğraf çektirdiler.
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Forvet arkası ve sağ kanat mevkilerinde oynayan 25 yaşındaki Makedon futbolcu Daniel Avramovski ve siyahi futbolcu Yaw Ackah ile transfer yasağının kalkması halinde önümüzdeki günlerde sözleşme yapılacak.

Daniel Avramovski kimdir?
20 Şubat 1995 tarihinde Makedonya'nın Skopje kentinde dünyaya geldi. Sol ayaklı ve 1,84 cm boyunda. Orta saha, Sağ açık, forvet arkası gibi mevkilerde oynuyor. Geçen sezon Kuzey makedonya 1.Lig takımlarından Vardar'da 22 müsabakaya çıktı. 1960 dakika oyunda kaldı ve takımı adına 10 gol atarken 6 da asist yaptı.

Yaw Ackah kimdir?
1 Haziran 1999 tarihinde dünyaya geldi. Gana vatandaşı ve 1,69 cm boyunda. Orta sahanın ortasında oynuyor. Sağ ayağını kullanıyor. Portekiz Premier Lig takımlarından Boavista'da oynayan Ackah, 2018-2019 sezonunda 2 maçta forma giyip 18 dakika oynadı. Ackah geride kalan sezon ise 24 maçta oynadı. 1908 dakika sahada kalan siyahi futbolcu 13 kez sarı kart gördü.

 

Mensahın ayrılığı sonrası Kayserispordan transfer atağı Avramovski ve Ackah...

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