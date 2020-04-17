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Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.04.2020 - 11:00,Son Güncelleme:

Menemespor’da Selmani Avrupa yolcusu

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Menemespor’da Selmani Avrupa yolcusu
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’un Arnavut kalecisi Gentian Selmani’ye Avrupa yolu gözüktü.

Bu sezon sarı-lacivertlilerin en istikrarlı oyuncularından olan ve yaptığı kurtarışlarla birçok maçta takımı ipten alan 21 yaşındaki kaleciye İtalya, Yunanistan, Rusya ve Ukrayna’dan teklifler geldiği öğrenildi. Menemenspor’la 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Selmani için İtalya’nın Bologna, Yunanistan’ın Olymipakos, Rusya’nın Spartak Moskova ve Krosnadar, ile Ukrayna’nın Zorya ekiplerinin devrede olduğu vurgulandı.

Selmani’nin gelcekte çok iyi bir kariyere sahip olacağını dile getiren Menemenspor Teknik Direktörü Cenk Laleci, "Kalecimiz çok yetenekli ve disiplinli. Tekliflerin gelmesi çok doğal. Ancak şu an koronavirüs salgınından kurtulup yeniden futbola dönmek önceliğimiz. Her şey düzeldiğinde transferler de gerçekleşir" diye konuştu.

Sezon başında Arnavutluk’un KF Laçi takımından transfer edilen Selmani, ülkesinin A Milli Takımı’nda da forma giyiyor.

 

Menemespor’da Selmani Avrupa yolcusu

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