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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 25.01.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Menemenspor’dan imza şov! Ümit Karan'dan 4 takviye...

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Menemenspor’dan imza şov! Ümit Karan'dan 4 takviye...
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Ümit Karan yönetimindeki Menemenspor, yaşadığı mali krize rağmen ara transfer döneminde takviyelerini gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

Sarı-lacivertliler Adana Demirspor’dan Hamza Ok, Galatasaray’dan Batuhan Ahmet Şen, Çaykur Rizespor’dan Burak Albayrak ve Emir Han Topçu’yla da sözleşme imzaladı.

Menemenspor 4 futbolcuyu da sezon sonuna kadar kiralayıp oyuncuların lisansını çıkardı.

Menemenspor’dan imza şov Ümit Karandan 4 takviye...

Transfere doymayan sarı-lacivertli yönetim Beşiktaş’ın tecrübe kazanması için başka bir ekibe kiralamayı planladığı genç Erdoğan Kaya’ya da talip oldu.

Menemenspor’dan imza şov Ümit Karandan 4 takviye...

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