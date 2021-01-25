Menemenspor’dan imza şov! Ümit Karan'dan 4 takviye...

Sarı-lacivertliler Adana Demirspor’dan Hamza Ok, Galatasaray’dan Batuhan Ahmet Şen, Çaykur Rizespor’dan Burak Albayrak ve Emir Han Topçu’yla da sözleşme imzaladı.

Menemenspor 4 futbolcuyu da sezon sonuna kadar kiralayıp oyuncuların lisansını çıkardı.

Transfere doymayan sarı-lacivertli yönetim Beşiktaş’ın tecrübe kazanması için başka bir ekibe kiralamayı planladığı genç Erdoğan Kaya’ya da talip oldu.

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