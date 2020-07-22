Menemenspor'da yönetim kadroyu korumak istiyor!

Bu sezon Play-Off mücadelesi dahi veren İzmir ekibinde yönetimin ilk olarak teknik direktör Cenk Laleci’yi takımda tutmak için görüşmelere başlayacağı vurgulandı.



Birçok kulübün teklif götürdüğü Laleci’yi bırakmak istemeyen kurmayların mevcut kadroyu da büyük ölçüde korumak istediği ifade edildi.

Kanatlarda oynayan ve sözleşmesi sona eren Mustafa Çeçenoğlu’nun takımdan ayrılmasıyla harekete geçen Menemenspor’un diğer futbolcularla tek tek masaya oturacakları vurgulandı.

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