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Futbol
DHA
Haber Giriş: 22.07.2020 - 12:12,Son Güncelleme:

Menemenspor'da yönetim kadroyu korumak istiyor!

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Menemenspor'da yönetim kadroyu korumak istiyor!
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Tarihinde ilk kez mücadele ettiği TFF 1'inci Lig’de sezonu 9’uncu sırada tamamlayan Ekol Göz Menemenspor’da yönetim, gelecek sezonun kadrosunu kurmak için kolları sıvadı.

Bu sezon Play-Off mücadelesi dahi veren İzmir ekibinde yönetimin ilk olarak teknik direktör Cenk Laleci’yi takımda tutmak için görüşmelere başlayacağı vurgulandı.

Birçok kulübün teklif götürdüğü Laleci’yi bırakmak istemeyen kurmayların mevcut kadroyu da büyük ölçüde korumak istediği ifade edildi.

Kanatlarda oynayan ve sözleşmesi sona eren Mustafa Çeçenoğlu’nun takımdan ayrılmasıyla harekete geçen Menemenspor’un diğer futbolcularla tek tek masaya oturacakları vurgulandı.

 

Menemensporda yönetim kadroyu korumak istiyor

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