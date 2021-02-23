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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 23.02.2021 - 14:21 | Son Güncelleme:

Menemenspor’da Ümit Karan'ın kozu Rasheed Akanbi

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Menemenspor’da Ümit Karan'ın kozu Rasheed Akanbi
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Spor Toto 1’inci Lig’de son olarak alt sıralardaki önemli rakiplerinden Akhisarspor’u evinde 6-2 yenerek rahatlayan Menemenspor, perşembe günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor maçına iddialı hazırlanırken, Teknik Direktör Ümit Karan’ın en önemli kozu Rasheed Akanbi olacak.

Menemenspor’a 2 sezon önce Bölgesel Amatör Lig ekibi Foça Belediyespor’dan transfer olan Nijeryalı oyuncu son Akhisarspor maçında 3 gol birden atarak yıldızlaştı.

Toplam gol sayısını 6’ya çıkaran 21 yaşındaki forvet güçlü fiziğiyle de dikkat çekmeye başladı.

Menemenspor’da Ümit Karanın kozu Rasheed Akanbi

Ümit Karan’ın istikrarlı bir şekilde onbirde görevlendiriği genç forvetten beklentiler yükselirken, Rasheed’in Bursaspor maçında da teknik ekibe gol sözü verdiği öğrenildi.

 

Menemenspor’da Ümit Karanın kozu Rasheed Akanbi

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