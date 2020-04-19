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Futbol
DHA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 14:22,Son Güncelleme:

Menemenspor'da Trtovac ve Domgjonas kalıyor

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Menemenspor'da Trtovac ve Domgjonas kalıyor
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'un sezon sonu sözleşmeleri bitecek olan Jasmin Trtovac ve David Domgjonas ile prensipte anlaşma sağladığı açıklandı.

Sarı-lacivertlilerde savunmanın göbeğinde forma giyen Sırp Jasmin Trtovac ve Arnavut David Domgjonas'ın yeni sezonda da takımda yer alacağı ifade edildi.

Teknik direktör Cenk Laleci'nin 2 futbolcunun takımda kalmasını istediği ve yönetimin genç teknik adamın raporu doğrultusunda oyuncularla prensipte anlaşmaya vardığı vurgulandı.

Sezon başında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'dan gelen 33 yaşınrdaki Trtovac, 20 resmi maçta forma giyerken, devre arasında Arnavutluk'un KF Laçi takımından transfer edilen 22 yaşındaki Domgjonas ise 8 maça çıktı.

Menemensporda Trtovac ve Domgjonas kalıyor

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