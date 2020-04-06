Menemenspor'da Taşkın Çalış, vazgeçilmezler arasına girdi!

Sarı-lacivertlilere 2017-2018 sezonunda Gümüşhanespor'dan gelen 26 yaşındaki futbolcu gösterdiği istikrarla en çok maça çıkan oyunculardan biri oldu.

Orta sahada görev alan deneyimli futbolcu ilk yılında ligde 35 maça çıktı. Toplam 2 bin 949 dakika sahada kalan Taşkın 8 gol attı.

Taşkın Çalış, geçen sezon İzmir ekibinin 2. Lig’deki şampiyonluğunda büyük rol oynadı. Takım kaptanlığına getirilen Taşkın, 32 lig karşılaşmasında 2 bin 861 dakika forma giyerek 7 kez fileleri sarstı.

Tarihinde ilk kez bu sene 1’inci Ligde mücadele eden Menemenspor'da kariyerine devam eden Taşkın, şu ana kadar 26 lig müsabakasının 25'inde forma giydi.

Menemenspor'un 1. Lig tarihindeki ilk golüne de imza atan Taşkın Çalış, 2 bin 206 dakika oynadı. Toplamda 3 gol atıp 3 de asist yapan futbolcu, sarı-lacivertlileri sırtlamayı sürdürdü.





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