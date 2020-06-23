MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMenemenspor'da rotasyon zamanı
GeriFutbol Menemenspor'da rotasyon zamanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
Haber Giriş: 23.06.2020 - 14:04,Son Güncelleme:

Menemenspor'da rotasyon zamanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menemenspor'da rotasyon zamanı
Abone Olgoogle-news

TFF 1. Lig'de geçen hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u deplasmanda 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Boluspor maçına iddialı hazırlanırken, teknik direktör Cenk Laleci'nin rotasyona gideceği öğrenildi.

Boluspor karşısında kart cezalısı kanat Mustafa Çeçenoğlu'ndan yararlanamayacak Laleci'nin, deneyimli oyuncunun yerine kanatta Tayfun'a şans vereceği öğrenildi. Balıkesirspor maçında galibiyet golünü atan Rıdvan'ı yeniden 11'e döndürmeyi planlayan Cenk Laleci'nin Harun'u kızağa çekeceği vurgulandı.

Rıdvan'ı sol beke yerleştirip Balıkesirspor maçında o bölgede oynattığı Sikiru'yu forvet arkasına koymayı planlayan Laleci'nin Samed Ali'nin yerine genç Murat Elkatmış'ı da forvette oynatabileceği ifade edildi.

Menemensporda rotasyon zamanı

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle