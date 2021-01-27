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Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 27.01.2021 - 11:29 | Son Güncelleme:

Menemenspor’da Omar Mohamed tamam! Ümit Karan'dan bir takviye daha...

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Menemenspor’da Omar Mohamed tamam! Ümit Karan'dan bir takviye daha...
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TFF 1’inci Lig’de ikinci yarının ilk haftasında İzmir derbisinde deplasmanda Altınordu’yu 4-2 yenen Menemenspor transferde gaz kesmiyor.

Sarı-lacivertliler son olarak Amerika Birleşik Devletleri takımı Greenville Triumph’ta oynayan Omar Mohamed’i transfer etti.

İzmir’e gelen 24 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandı.

Menemenspor’da Omar Mohamed tamam Ümit Karandan bir takviye daha...

ABD’de Columbus Crew, FC Cincinnati ve Portland Timbers’ta da oynayan Mohamed, 2 kez Somali Milli Takımı’nda görev aldı.

 

Menemenspor’da Omar Mohamed tamam Ümit Karandan bir takviye daha...

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