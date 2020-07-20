Menemenspor'da Mustafa Çeçenoğlu gitti

Yönetimle yaptığı görüşmeler sonrası anlaşma sağlayamayan 26 yaşındaki futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "1.5 sezondur kadrosunda bulunduğum, şampiyonluk yaşadığım, güzel anılar biriktirdiğim Menemenspor ile yollarımız ayrılmıştır. Bu süreçte emeği geçen kulüp yönetimine, hocalarıma, bütün futbolcu ağabeylerime ve kardeşlerime, destek veren taraftarımıza ve çalışan personellerimize teşekkür ederim" dedi.

İzmir ekibinde geçen hafta Mehmet Boztepe de takımdan ayrılmıştı.

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