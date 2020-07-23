Menemenspor'da gündem Samed Ali Kaya!

Verilen aranın ardından sarı-lacivertli formayla çıktığı 6 maçta 5 gol atan deneyimli oyuncuyu bırakmak istemeyen kurmayların Göztepe ile temasa geçtiği bildirildi.



Menemenspor’da 2017-2018’de 2. Lig’de forma giyen Samed Ali, o sezon Play-Off’larla birlikte 35 lig maçında 25 gol atarak Süper Lig ekibi Göztepe’ye transfer oldu.

Samed Ali’nin de Menemenspor’da kalmaya sıcak baktığı ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı vurgulandı.

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!