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DHA
Haber Giriş: 23.07.2020 - 14:20,Son Güncelleme:

Menemenspor'da gündem Samed Ali Kaya!

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Menemenspor'da gündem Samed Ali Kaya!
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TFF 1. Lig’de yeni sezona iddalı bir kadro ile girmeyi hedefleyen Ekol Göz Menemenspor, devre arasında Göztepe’den kiraladığı golcü Samed Ali Kaya’nın bonservisini almak için harekete geçti.

Verilen aranın ardından sarı-lacivertli formayla çıktığı 6 maçta 5 gol atan deneyimli oyuncuyu bırakmak istemeyen kurmayların Göztepe ile temasa geçtiği bildirildi.

Menemenspor’da 2017-2018’de 2. Lig’de forma giyen Samed Ali, o sezon Play-Off’larla birlikte 35 lig maçında 25 gol atarak Süper Lig ekibi Göztepe’ye transfer oldu.

Samed Ali’nin de Menemenspor’da kalmaya sıcak baktığı ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı vurgulandı.

 

Menemensporda gündem Samed Ali Kaya

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