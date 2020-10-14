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Futbol
DHA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 12:50 | Son Güncelleme:

Menemenspor’da forvet rekabeti kızıştı! 5 isim...

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Menemenspor’da forvet rekabeti kızıştı! 5 isim...
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TFF 1’inci Lig’de 4 haftada 1 puan toplayıp dibe demir atan Menemenspor, 19 Ekim Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Akhisarspor maçının hazırlıklarını sürdürürken, forvette forma rekabeti kızıştı.

Milli arada takıma dahil olan golcüler Kubilay ve Kamara’nın yanı sıra Rasheed, Murat Elkatmış ve Şeref arasında rekabet üst düzeye çıktı.

Teknik direktör Cenk Laleci, rekabetin her zaman başarıyı getireceğini söyledi.

Son transferlerle birlikte kadro kalitesinin arttığını dile getiren Laleci, "Sezona maalesef kötü başladık. Verilen arayı iyi değerlendiriyoruz. Transferin son günlerinde gereken hamleleri yaptık. Akhisarspor maçıyla birlikte gerçek potansiyelimiz ortaya çıkacak. Oyuncularımın çalışma temposundan ve hırsından memnunum. Formayı hak edenler alacak" diye konuştu.

 

Menemenspor’da forvet rekabeti kızıştı 5 isim...

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