Menemenspor’da forvet rekabeti kızıştı! 5 isim...

Milli arada takıma dahil olan golcüler Kubilay ve Kamara’nın yanı sıra Rasheed, Murat Elkatmış ve Şeref arasında rekabet üst düzeye çıktı.

Teknik direktör Cenk Laleci, rekabetin her zaman başarıyı getireceğini söyledi.



Son transferlerle birlikte kadro kalitesinin arttığını dile getiren Laleci, "Sezona maalesef kötü başladık. Verilen arayı iyi değerlendiriyoruz. Transferin son günlerinde gereken hamleleri yaptık. Akhisarspor maçıyla birlikte gerçek potansiyelimiz ortaya çıkacak. Oyuncularımın çalışma temposundan ve hırsından memnunum. Formayı hak edenler alacak" diye konuştu.

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