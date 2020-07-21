Menemenspor'da Cenk Laleci'ye teklif yağıyor

Play-Off dışında kalarak bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Altay'da kulislerde Laleci'nin adı ciddi şekilde anılmaya başlarken, Giresunspor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un da genç teknik adam için nabız yokladığı öğrenildi.







Giresunspor ve Balıkesirspor'un gerçekleşecek genel kurulun ardından Laleci'ye resmi teklifte bulunacağı vurgulandı. M

Menemenspor'da sezona sportif direktör göreviyle başlayıp teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun ayrılmasının ardından 6. haftada teknik adam olarak ilk kez dümene geçen Laleci, 28 lig müsabakasında 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi elde etti.





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