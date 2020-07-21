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DHA
Haber Giriş: 21.07.2020 - 12:07,Son Güncelleme:

Menemenspor'da Cenk Laleci'ye teklif yağıyor

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Menemenspor'da Cenk Laleci'ye teklif yağıyor
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Tarihinde ilk kez mücadale ettiği TFF 1'inci Lig'de sezonu 39 puanla 9'uncu sırada tamamlayan Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci için 3 kulübün devreye girdiği öğrenildi.

Play-Off dışında kalarak bu sezon hayal kırıklığı yaşayan Altay'da kulislerde Laleci'nin adı ciddi şekilde anılmaya başlarken, Giresunspor ve Ekol Hastanesi Balıkesirspor'un da genç teknik adam için nabız yokladığı öğrenildi.



Giresunspor ve Balıkesirspor'un gerçekleşecek genel kurulun ardından Laleci'ye resmi teklifte bulunacağı vurgulandı. M

Menemenspor'da sezona sportif direktör göreviyle başlayıp teknik direktör Ramazan Kurşunlu'nun ayrılmasının ardından 6. haftada teknik adam olarak ilk kez dümene geçen Laleci, 28 lig müsabakasında 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 yenilgi elde etti.

Menemensporda Cenk Laleciye teklif yağıyor

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