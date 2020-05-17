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Futbol
DHA
Haber Giriş: 17.05.2020 - 16:06,Son Güncelleme:

Menemenspor'da Cenk Laleci'den gençlere övgü

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Menemenspor'da Cenk Laleci'den gençlere övgü
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci, mevcut kadroda yer alan genç futbolcuların ileri dönemlerde büyük işler başaracağını söyledi.

Njeryalı 20 yaşındaki forvet Rasheed ile 19 yaşındaki Onaka'nın da gelecek vaad eden isimlerin başında geldiğini vurgulayan Laleci, "Kadromuzda Murat Elkatmış, Can, Ömer, Abdulkadir ve Furkan gibi birçok genç isim bulunuyor. Menemenspor geçmişten bugüne birçok oyuncuyu Türk futboluna kazandırdı. Misyonumuzu sürdüreceğiz. Hem yarışmacı hem de yetiştirici kimliğimizle yolumuza devam edeceğiz. Şu anda vitrine çıkardığımız çok oyuncu var. Bunlardan birkaçını Süper Lig ekipleri takip ediyor. Bu fabrika her zaman işleyecek. Futbolumuza yeni gençleri armağan etmeyi sürdüreceğiz. Hepsi de en iyi şekilde çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Menemensporda Cenk Laleciden gençlere övgü

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