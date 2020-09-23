Menemenspor'da Ali Uygar Avcı imzayı attı

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftada 1 puan toplayan Menemenspor, kanat oyuncusu Ali Uygar Avcı'yı resmen renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler son olarak Trabzonspor forması giyen 21 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Cenk Laleci, Ali'nin takımda başarılı olacağını ve oyuncunun gelecek vaad eden bir isim olduğunu söyledi. Öte yandan takviye çalışmalarına devam eden İzmir ekibinin Boluspor forması giyen golcü Batuhan Altıntaş'la da ilgilendiği ve transferin hafta sonuna kadar netleşeceği ifade edildi.

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