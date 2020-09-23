MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMenemenspor'da Ali Uygar Avcı imzayı attı
GeriFutbol Menemenspor'da Ali Uygar Avcı imzayı attı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 23.09.2020 - 12:03 | Son Güncelleme:

Menemenspor'da Ali Uygar Avcı imzayı attı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Menemenspor'da Ali Uygar Avcı imzayı attı
Abone Olgoogle-news

Menemenspor, kanat oyuncusu Ali Uygar Avcı'yı resmen renklerine bağladı.

TFF 1'inci Lig'de ilk 2 haftada 1 puan toplayan Menemenspor, kanat oyuncusu Ali Uygar Avcı'yı resmen renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler son olarak Trabzonspor forması giyen 21 yaşındaki oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Cenk Laleci, Ali'nin takımda başarılı olacağını ve oyuncunun gelecek vaad eden bir isim olduğunu söyledi. Öte yandan takviye çalışmalarına devam eden İzmir ekibinin Boluspor forması giyen golcü Batuhan Altıntaş'la da ilgilendiği ve transferin hafta sonuna kadar netleşeceği ifade edildi.

 

Menemensporda Ali Uygar Avcı imzayı attı

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle