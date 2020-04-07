Menemenspor'da 8 futbolcunun sözleşmeleri bitiyor!

Tarihinde ilk kez 1’inci Lig’de mücadele eden sarı lacivertlilerde 8 futbolcunun sözleşmeleri sezon sonu bitecek.

İzmir ekibinde yönetimin mukaveleleri bitecek kaptan Taşkın Çalış, forvet Ali Özgün, kaleci Amir Güren, golcü Hüseyin Çolak, stoper Jasmin Trtovac, sol kanat Mehmet Boztepe, sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu ve defans Selim Aydemir’le masaya oturacağı öğrenildi.



As oyuncularını kaybetmek istemeyen yönetimin sezon sonu en kısa sürede iç transfer sorununu çözeceği kaydedildi.

Menemenspor’da 31 Mayıs 2020’de sözleşmeleri biten Ali Keten, David Domgjonas, İbrahim Akanbi Rasheed, Özkan Yıldırım, Murat Elkatmış ve Rıdvan Koçak’ın opsiyon maddelerinin bulunduğu ve bu futbolcuların yönetim isterse gelecek sezon da sarı lacivertli formayı giymeye devam edecekleri bildirildi.





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