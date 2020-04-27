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Futbol
DHA
Haber Giriş: 27.04.2020 - 13:55,Son Güncelleme:

Menemenspor topbaşı yaptı

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Menemenspor topbaşı yaptı
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle maçlara ara verilmesinin ardından haftalar sonra tesislerinde toplanarak çalışmalara başladı.

Teknik direktör Cenk Laleci, sosyal mesafe kuralına uygun olarak idmanlara başladıklarını açıkladı.

Karantina döneminde futbolcularının evlerinde çalıştıklarını hatırlatan genç teknik adam, Bir sporcunun normal vatandaş gibi evinde idman yapması elbette mümkün olmuyor. Form kaybı yaşasak da hazirana kadar açıklarımızı kapatacağız. Bu süreçte oyuncularımızın birbirleriyle temas etmeden güçlenmesini sağlayacağız. Yeşil sahadan ve topla yapılan idmanlar evdekilerden çok farklı. Bir an önce takımı fiziksel olarak toparlayacağız" diye konuştu.

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