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Futbol
DHA
Haber Giriş: 28.03.2020 - 12:52,Son Güncelleme:/

Menemenspor TD Cenk Laleci: "İkinci bir emre kadar..."

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Menemenspor TD Cenk Laleci: "İkinci bir emre kadar..."
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor’da teknik direktör Cenk Laleci, koronavirüs salgınına alınan önlemler nedeniyle futbolcularının evlerinden dışarı çıkmadığını söyledi.

Her futbolcunun evinde canla başla çalıştığını ifade eden Laleci, "Takımımızın sağlığı çok önemli. Şu ana kadar bir sağlık sorunu ile karşılaşmadık. Oyuncularımız verilen programı uyguluyor. Hepsini yakından takip etmeye çalışıyoruz. Herkes zor günlerde dahi işini ciddiyetle yapıyor. Kimsede form düşüklüğü söz konusu değil. Çoğu futbolcumuz verilen programın da fazlasını çalışıyor. Çalışmak zorundayız. Çünkü ne kadar sahaya inmezsek bedenimizin hamlığı artacak. İkinci bir emre kadar bu şekilde çalışacağız, kimseyi riske atmayacağız" diye konuştu.

Menemenspor TD Cenk Laleci: İkinci bir emre kadar...

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