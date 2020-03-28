Menemenspor TD Cenk Laleci: "İkinci bir emre kadar..."

Her futbolcunun evinde canla başla çalıştığını ifade eden Laleci, "Takımımızın sağlığı çok önemli. Şu ana kadar bir sağlık sorunu ile karşılaşmadık. Oyuncularımız verilen programı uyguluyor. Hepsini yakından takip etmeye çalışıyoruz. Herkes zor günlerde dahi işini ciddiyetle yapıyor. Kimsede form düşüklüğü söz konusu değil. Çoğu futbolcumuz verilen programın da fazlasını çalışıyor. Çalışmak zorundayız. Çünkü ne kadar sahaya inmezsek bedenimizin hamlığı artacak. İkinci bir emre kadar bu şekilde çalışacağız, kimseyi riske atmayacağız" diye konuştu.





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