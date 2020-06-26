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Futbol
DHA
Haber Giriş: 26.06.2020 - 12:16,Son Güncelleme:

Menemenspor seri peşinde

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Menemenspor seri peşinde
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TFF 1. Lig'de geçen hafta Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor yarın evinde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Boluspor'la karşı karşıya gelecek. İlçe Stadı'nde saat 20.00'de başlayacak müsabakada Cihan Aydın görev yapacak.

Karşılaşma koronavirüs salgınına alınan tedbirler nedeniyle seyircisiz oynanacak. Ev sahibi Menemenspor'da kart cezalısı sağ kanat Mustafa Çeçenoğlu forma giyemeyecek.

Teknik direktör Cenk Laleci, Play-Off yolunda kritik bir maça çıkacaklarını söyledi. Boluspor'un da düşme hattından uzaklaşmak için mücadele edeceğini ifade eden Laleci, "Balıkesirspor galibiyetiyle yarım kalan sezona başladık. Boluspor'u da yeneceğimize inanıyoruz. İyi hazırlandık, çok çalıştık. Keşke taraftarımız da yanımızda olsaydı. Ancak şartlar ne olursa olsun 3 puanı almalıyız" yorumunu yaptı.

Menemenspor'un muhtemel on biri şöyle:
Selmani - Rıdvan, Domgjonas, Ali Keten, Ercan, Taşkın, Tayfun, Murat Erdemir, Mehmet, Murat Elkatmış, Samed.

Menemenspor seri peşinde

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