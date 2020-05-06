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Futbol
DHA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 13:35,Son Güncelleme:

Menemenspor, Serdar Dursun'un peşinde!

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Menemenspor, Serdar Dursun'un peşinde!
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TFF 1’inci Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor, gelecek sezon için Bundesliga 2 ekiplerinden Darmstadt 98’de forma giyen golcü Serdar Dursun’un peşine düştü.

Daha önce Türkiye’de Fatih Karagümrük, Denizlispor, Şanlıurfaspor ve Eskişehirspor’da forma giyen golcünün Menemenspor’a sıcak baktığı vurgulandı.

Görüşmelerin en kısa sürede resmiyete kavuşacağı bildirildi.

Bu sezon Darmstadt 98 formasıyla 25 maçta görev yapan Serdar Dursun, 11 gol attı, 4 asist yaptı.

Deneyimli oyuncu Almanya’da Darmstadt dışında Greuther Fürth ve Hannover 96 takımlarında da oynadı.

 

Menemenspor, Serdar Dursunun peşinde

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