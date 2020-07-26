Menemenspor, Bruno Telushi'yi bitirecek

Arnavutluk ekibi Partizani Tirana ekibinde top koşturan orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı bildirildi.

Bu sezon Partizani Tirana'da 40 resmi maça çıkan 29 yaşındaki orta saha 8 kez fileleri havalandırdı. Telushi kariyerinde Flamurtari Vlore ve Hırvatistan'ın Slaven Belupo takımlarında da top koşturdu.

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