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Futbol
DHA
Haber Giriş: 26.07.2020 - 13:39,Son Güncelleme:

Menemenspor, Bruno Telushi'yi bitirecek

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Menemenspor, Bruno Telushi'yi bitirecek
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TFF 1. Lig'de yeni sezon için kolları sıvayan ve ilk olarak Hırvatistan'ın NK Dugopolje takımından Nijeryalı kanat Bernard Bulbwa ile sözleşme imzalayan Ekol Göz Menemenspor, orta saha Bruno Telushi için harekete geçti.

Arnavutluk ekibi Partizani Tirana ekibinde top koşturan orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerin olumlu sürdüğü ve transferin en kısa sürede resmiyet kazanacağı bildirildi.

Bu sezon Partizani Tirana'da 40 resmi maça çıkan 29 yaşındaki orta saha 8 kez fileleri havalandırdı. Telushi kariyerinde Flamurtari Vlore ve Hırvatistan'ın Slaven Belupo takımlarında da top koşturdu.

Menemenspor, Bruno Telushiyi bitirecek

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