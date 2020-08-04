Menemenspor, Bahattin Köse'yi istiyor

Son olarak 2. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Yılport Samsunspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcuya teklifini ileten İzmir ekibinin Bahattin'den cevap beklediği vurgulandı.







Almanya'da Rot Weiss Ahlen ve Arminia Bielefeld, Belçika'da ise Mons takımlarında forma giyen gurbetçi futbolcu Türkiye'de Akhisarspor, Altınordu, Manisaspor, Adanaspor ve Samsunspor'da oynadı. Geride kalan sezonda Samsunspor'da 25 maça çıkan deneyimli forvet 19 kez rakip ağları havalandırdı.

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