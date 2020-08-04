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Futbol
DHA
Haber Giriş: 04.08.2020 - 12:56,Son Güncelleme:

Menemenspor, Bahattin Köse'yi istiyor

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Menemenspor, Bahattin Köse'yi istiyor
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TFF 1. Lig ekiplerinden Ekol Göz Menemenspor transferde rotayı forvete çevirdi. Ali Özgün, Hüseyin ve Samed Ali'nin ayrılmasıyla kadrosunda golcü kalmayan sarı-lacivertliler Bahattin Köse'yle görüşmelere başladı.

Son olarak 2. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Yılport Samsunspor forması giyen 29 yaşındaki futbolcuya teklifini ileten İzmir ekibinin Bahattin'den cevap beklediği vurgulandı.



Almanya'da Rot Weiss Ahlen ve Arminia Bielefeld, Belçika'da ise Mons takımlarında forma giyen gurbetçi futbolcu Türkiye'de Akhisarspor, Altınordu, Manisaspor, Adanaspor ve Samsunspor'da oynadı. Geride kalan sezonda Samsunspor'da 25 maça çıkan deneyimli forvet 19 kez rakip ağları havalandırdı.

Menemenspor, Bahattin Köseyi istiyor

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