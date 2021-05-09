Menemenspor Adana Demirspor maçı pek çok taraftarın gündeminde yer alıyor. Süper Lig'e çıkış mücadelesinde son viraja girecek olan Adana Demirspor, bu mücadeleden galibiyetle ayrılması halinde Süper Lig'e çıkışını garantileyecek. Peki, Menemenspor Adana Demirspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o mücadele öncesi bazı bilgiler

MENEMENSPOR ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

TFF 1. Lig'e çıkış mücadelesinde Menemenspor Adana Demirspor'u konuk edecek. 9 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da oynanacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Menemenspor Kulübünden yapılan açıklamada, Adana Demirspor maçı öncesinde dün yapılan Kovid-19 testlerinin ardından teknik direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda pozitif bulguya rastlandığı belirtildi.

İzolasyona alınan Karan ve futbolcunun tedavilerine başlandığı bildirildi.

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