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Futbol
Haber Giriş: 20.02.2021 - 15:47 | Son Güncelleme:

Menemenspor 6-2 Akhisarspor (Maçın golleri ve özeti)

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Menemenspor 6-2 Akhisarspor (Maçın golleri ve özeti)
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Spor Toto 1. Lig 22. hafta mücadelesinde Menemenspor evinde Akhisarspor'u 6-2 mağlup etti. 3 maç aradan sonra galibiyet alan Menemenspor, bu sezon en çok gol attığı maçı da geride bıraktı. Akhisarspor ise art arda 3. mağlubiyetini aldı.

Menemenspor ile Akhisarspor, Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında karşı karşıya geldi. Menemen İlçe Stadı'nda oynanan ve tam 8 gol atılan maçı ev sahibi 6-2 kazandı.

Menemenspor'un gollerini 3. dakikada Halil Yeral(kendi kalesine), 10, 45+4 ve 90. dakikalarda İbrahim Akanbi Rasheed, 13. dakikada Rıdvan Koçak ve 66. dakikada Furkan Bayır atarken Akhisarspor'un sayılarını 16. dakikada Nsima Peter ve 83. dakikada Bertuğ Bayar kaydetti.

Bu sonucun ardından Menemenspor puanını 23'e çıkardı. Akhisarspor ise 19 puanda kaldı.

Hürriyet

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