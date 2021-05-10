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Spor Arena
Haber Giriş: 10.05.2021 - 01:32 | Son Güncelleme:

Menemenspor 1-4 Adana Demirspor / Maçın özeti ve golleri

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Menemenspor 1-4 Adana Demirspor / Maçın özeti ve golleri

TFF 1. Lig'de 34. ve son hafta mücadelesinde Menemenspor'u deplasmanda 4-1 mağlup eden Adana Demirspor, şampiyon olarak Süper Lig'e yükseldi.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan Çalışır

Menemenspor: Fatih Demirlek, Rıdvan Koçak (Dk. 46 Yusuf Talum), Ömer Şahbaş, Abdulkadir Öksüz, Emre Batuhan Adıgüzel, Aydın Yılmaz (Dk. 79 Alper Buğan), Berkay Samancı, Cem Çelik (Dk. 60 Alaattin Hamza Ok), Tayfun Aydoğan (Dk. 79 Emir Han Topçu), Bekir Can Sönmez, Murat Yılmaz (Dk. 46 Zenke)

Adana Demirspor: Muhammed Şengezer, Süleyman Koç (Dk. 70 Sedat Şahintürk), Tayyip Talha Sanuç, Rassoul (Dk. 57 Samet Akaydin), Kaan Kanak, Sinan Kurt, Gökhan İnler (Dk. 76 Sergen Batın Kiradi), Hasan Kılıç, Yunus Akgün, Ezeh (Dk. 57 Volkan Şen), Dibba

Goller: Dk. 6 Dibba, Dk. 11 Ezeh, Dk. 23 Hasan Kılıç (Penaltıdan), Dk. 53 Sinan Kurt (Adana Demirspor), Dk. 76 Zenke (Menemenspor)

Menemenspor 1-4 Adana Demirspor / Maçın özeti ve golleri

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