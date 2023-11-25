Melissa Vargas'ta korkutan sakatlık! Olimpiyata yetişecek mi? Tedavi süreci ve uzman görüşü...

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Halen forma giydiği Çin kulübü Tianjin Bohai Bank’ın, Henan Shuanghui ile yaptığı maç öncesi antrenmanda sakatlanan Küba asıllı voleybolcu, 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Smaç vurduğu anda yüklendiği sağ omzundaki tendonlarının yırtıldığı belirlenen Vargas’ın tedavisi Pekin’de sürerken, ameliyat olma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

VARGAS: BU SAKATLIĞI YAŞAMAM ŞANSSIZLIK

Vargas’ın sakatlığının endişeye yol açmasının sebebi, smaçlarını vurduğu omzunda meydana gelmesi. Oyuncunun sürekli olarak yüklenecek olması sakatlığın nüksetme olasılığını yükseltiyor. Sağlık durumuyla ilgili olarak Çin’de bir açıklama yapan Vargas, "Bir voleybolcu olarak omzumdan sakatlık yaşamayı tabii ki istemem. Böyle bir şey yaşamam büyük şanssızlık. Sakatlığımın ilk zamanlarında hiç hareket edemiyordum. Ama şimdi azaldı. Bir an önce iyileşip sahalara dönmeyi çok istiyorum” ifadelerini kullandı.

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ÜSTÜNDAĞ: DURUMU YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da 24 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ettiklerini belirterek, "Melissa Vargas bizim evladımız. Biz evladımızı takip etmez miyiz? Vargas, MR’ını görmeden biz gördük. Yakından takip ediyoruz. 4-6 hafta dinlenme ve tedavi süreci olacak." açıklamasını yaptı. Çin’de sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe Opet’e dönerek sarı lacivertli formayı giymesi beklenen Melissa Vargas, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın bu yıl içinde katıldığı Milletler Ligi, Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri’nde birinci olmasında önemli rol oynamıştı.

UZMAN GÖRÜŞÜ: TENDON YIRTIĞI EN ÇOK VOLEYBOL VE BASKETBOL OYNAYANLARDA GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Mahmut Ercan Çetinus, Vargas'ın sakatlığıyla ilgili şu yorumu yaptı: Omuzda görülen tendon yırtıkları travmalar sonrası, spor müsabakalarında özellikle basketbol ve voleybol sporlarıyla uğraşanlarda görülebilmekte. Özellikle smaç vuruşlarında yani ani ve sert hareketlerde ortaya çıkabilmektedir. Omuz çevresinde omzu hareket ettiren, rotasyon yapmasını sağlayan kaslardaki yırtıklar eğer küçük, kısmi yırtıklarsa fizik tedavi ile tedavi edilebilir. Ama büyük yırtıkların tedavisi cerrahi müdahaledir. Yapılacak cerrahi operasyon sonrası genellikle bir ay kadar omzun askıda tespiti sonrası yoğun bir rehabilitasyon süreci ile spor hayatına dönmek mümkündür.

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OLİMPİYAT OYUNLARI'NA YETİŞECEK Mİ?

Başarılı voleybolcunun, doğru bir tedavi sürecinin ardından sakatlığını tamamen atlatabileceği ve Paris Olimpiyat Oyunları'nda fit durumda yer alabileceği belirtildi.