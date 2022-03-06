Meksika Ligi'nde ortalık savaş alanına döndü! Queretaro-Atlas maçında büyük olaylar

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Meksika Ligi'nde oynanan Queretaro-Atlas maçı çıkan olaylar sebebiyle yarıda kaldı.

Karşılaşmanın 63. dakikasında ev sahibi taraftarların Atlas taraftarına saldırması üzerine olaylar çıktı.

Taraftarlarların birçoğunun rakip takım taraftarlarını yaralamak için silah kullandığı görüldü.

Olaylarla ilgili sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolar çok konuşuldu.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Meksika basınına göre olaylarda 22 kişi yaralandı. Çeşitli kaynaklarda hayatını kaybedenlerin de olduğu belirtilse de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Meksika Futbol Ligi Başkanı Mikel Arriola, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Stadyumda güvenlik önlemlerinin alınmamasından sorumlu olanlar örnek bir şekilde cezalandırılacak." paylaşımı yaptı.

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