MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriMehmet Özdilek: "Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor..."
GeriFutbol Mehmet Özdilek: "Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
Haber Giriş: 30.06.2020 - 09:55,Son Güncelleme:

Mehmet Özdilek: "Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Özdilek: "Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor..."
Abone Olgoogle-news

B.B. Erzurumspor, yarın akşam Kazım Karabekir Stadyumunda konuk edeceği Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girdi.

Osmanlıspor’dan alınan 1-3’lük deplasman galibiyeti ile şampiyonluk yolunda önemli bir virajı geçen Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da Adana Demirspor karşısında tek hedef galibiyet.

Maçın öneminin yüksek olduğunu ve galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini ifade eden Teknik Direktör Mehmet Özdilek, "Ligin sonuna yaklaştıkça her maç çok anlam ifade ediyor. Evet arkamızda rakiplerimiz var en azından biz işimizi doğru yaptığımız sürece arkamızdakilerin durumu çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Çünkü puan olarak öndeyiz. Şimdi evet Osmanlıspor maçını unuttuk. O gün sevindik, mutlu olduk. Şimdi bugün itibariyle zorlu bir haftaya giriyoruz. Çarşamba günü çok önemli bir müsabaka oynayacağız. Rakip gibi gördüğümüz Adana Demirspor ile kendi evimizde oynayacağız. Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor, umarım onlara layık oluruz." diye konuştu.

 

Mehmet Özdilek: Bu çocuklar ve bu şehir bu şampiyonluğu hak ediyor...

Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle