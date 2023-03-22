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Mehmet Can Aydın: "Küçükken hayalim hep Türkiye için oynamaktı"

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#A Milli Takım#Mehmet Can Aydın#Bizim Çocuklar
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 18:04

A Milli Futbol Takımı’nın 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda Ermenistan ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların antrenmanlarını sürdürürken, ilk kez kadroda davet edilen genç futbolcu Mehmet Can Aydın basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

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Çok heyecanlı olduğunu belirten Mehmet Can Aydın, "Ben ve ailem çok gurur duyduk. Önce Allah’a ham ediyoruz. Ondan sonra Stefan Kuntz hocama ve Hamit ağabeyime çok minnettarım. Stefan Kuntz hocamız benimle çok konuştu, çok ilgilendi. Ona saygım sonsuz. Kuntz hocam tabii ki bana yardım ediyor, Almanya'dan geliyor. Çok konuştuk, çok ilgilendi benden. Ondan Allah razı olsun. Buraya gelmemde büyük bir rol oynadı" diye konuştu.

"Küçükken hayalim hep Türkiye için oynamaktı"

Davet edildiği için çok mutlu olduğunu söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Küçükken hayalim hep Türkiye için oynamaktı. Burada olmaktan çok mutluyum. Almanya'ya çok teşekkür ediyorum. Almanya'da 6-7 sene oynadım. Orada çok şey öğrendim ama dediğim gibi hayalim hep Türkiye için oynamaktı. Schalke'de Kenan Karaman ağabeyim var, Allah razı olsun. Onunla çok konuştum. Kalbini dinle dedi. O da benim için çok sevindi" şeklinde konuştu.

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Mehmet Can Aydın: Küçükken hayalim hep Türkiye için oynamaktı


"Çok farklı pozisyonda oynayabiliyorum"

Çok farklı pozisyonlarda oynayabildiğini ifade eden Mehmet Can Aydın, "Çok farklı pozisyonda oynayabiliyorum. Sağ bek ve orta sahada oynuyorum. Sonuçta hocamız karar verecek. Ben elimden geleni vereceğim. Benim için pozisyon önemli değil" açıklamasında bulundu. Futbol hayatında Almanya’da oynayan Hamit Altıntop ve Mesut Özil’i hep örnek aldığını belirten Aydın, "Schalke'de oynamak çok güzel, Türkleri çok seviyorlar" dedi.

"Hedefimiz Avrupa Şampiyonası'na katılmak"

A Milli Futbol Takımı’nın hedefinin Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu söyleyen 21 yaşındaki futbolcu, "Ermenistan'ı çok tanımıyorum ama her maç zor olacak, bunu biliyoruz. Hırvatistan çok iyi bir takım, iyi oyuncuları var ama biz de güçlüyüz, kendimize güveniyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

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#A Milli Takım#Mehmet Can Aydın#Bizim Çocuklar

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