MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Tenis HaberleriMedvedev, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi
GeriTenis Medvedev, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tenis
Haber Giriş: 31.05.2021 - 18:16 | Son Güncelleme:

Medvedev, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Medvedev, Fransa Açık'ta ikinci tura yükseldi

Teniste sezonun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros), tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Daniil Medvedev, ikinci tura çıktı.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın ikinci günü sabah seansında, turnuvanın 2 numaralı seribaşı tenisçisi Medvedev ile dünya 37 numarası Kazakistanlı Aleksandr Bublik karşılaştı.

Medvedev, 1 saat 54 dakika süren mücadelenin ardından rakibini 6-3, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 3-0 yenerek ikinci tura yükseldi.
Tek kadınlarda turnuvanın son şampiyonu 8 numaralı seribaşı Polonyalı Iga Swiatek ise Slovenyalı Kaja Juvan'ı 6-0 ve 7-5'lik setlerle 2-0 mağlup ederek 20. yaş gününde ikinci tura kaldı.

16 numaralı seribaşı Hollandalı Kiki Bertens ise turnuvaya ilk turda veda etti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi