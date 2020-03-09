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Futbol
AA
Haber Giriş: 09.03.2020 - 19:45,Son Güncelleme:/

Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

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Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları başladı
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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nde Danimarka ekibi Kopenhag ile 12 Mart Perşembe günü İstanbul'da yapacağı son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına başladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda 5'e 2 pas oyununun ardından çift kale maç yapıldı. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek

Medipol Başakşehirde Kopenhag maçı hazırlıkları başladı

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