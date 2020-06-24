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GeriFutbol Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor!
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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 22:08,Son Güncelleme:

Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor!

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Medipol Başakşehir'de Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor!
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Medipol Başakşehir Futbol Takımı, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

Pas organizasyonlarıyla devam eden idmanda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek

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