Medipol Başakşehir, PSG maçına hazır
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda bugün Fransa'nın Paris Saint-Germain ekibiyle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde maçın oynanacağı Parc des Princes Stadı'ndaki antrenman, Fransa'da devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle basın mensuplarına kapalı gerçekleştirildi.
Antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Başakşehirli futbolcuların, koşu ve top kapma çalışmalarının ardından maçın taktik çalışmasını gerçekleştirdiği öğrenildi.
Medipol Başakşehir ile PSG arasında Parc des Princes Stadı'nda oynanacak karşılaşma, bugün TSİ 23.00'te başlayacak.
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