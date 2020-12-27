Medipol Başakşehir 2-2 Kasımpaşa
Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte son şampiyonun galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Konuk ekip ise 2 maç sonra puan aldı.
Medipol Başakşehir ile Kasımpaşa Süper Lig'de 15. haftada karşı karşıya geldi.
Mücadelenin 27. dakikasında Chadli ile öne geçen Başakşehir, 36. dakikada Yusuf Erdoğan'ın golüne engel olamadı ve skora denge geldi.
Kasımpaşa, 43. dakikada Aytaç Kara ile 10 kişi kalırken 85. dakikada Hodciz'in kaydettiği golle geri döndü.
Son sözü 90+2. dakikada Visca söyledi ve Başakşehir ile Kasımpaşa 2-2 berabere kaldı..
Bu sonuçla birlikte Başakşehir'in galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Kasımpaşa ise ligde 2 maç sonra puan kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR
15' Başakşehir'de topun başına geçen Aleksic şutunu direkt kaleye gönderdi ancak kaleci Ertuğrul topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
27' Edin Visca sol kanattan topu taşıdı ve ceza sahası içine girdi devamında pasını Chadli'ye çıkardı ve Belçikalı futbolcu boş kaleye golünü attı.
36' Kasımpaşa atağında savunma arkasına atılan derin topla Anıl buluştu ve kaleciyle karşı karşıya kaldı, ardından pasını Yusuf Erdoğan'a çıkardı. Yusuf Erdoğan boş kaleyi havalandırdı ve skor 1-1'e geldi
44' Kasımpaşa'da sarı kartı bulunan Aytaç Kara, Mahmut Tekdemir'e yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartı görerek kırmızı kartla oyundan atıldı
57' Köşe vuruşunun ardından Kasımpaşa, kontra atağa çıkmak isterken Rafael, Hajradinovic'i formasından çekti ve sarı kart gördü.
71' Kasımpaşa kontra atağa çıktı. Soldan içeri çevrilen ortayı kaleci Volkan tokatladı, devamında Koita'nın şutu yine kalecide kaldı
72' Başakşehir gole çok yaklaştı. Visca'nın sağ kanatta uzak mesafeden gönderdiği şut direkten döndü. Bu, Başakşehir'in maçta ikinci direkten dönen topu oldu
İLK 11'LER
Başakşehir: Volkan Babacan, Rafael, Skrtel, Epureanu, Cemali, Mahmut, Visca, Aleksic, Giuliano, Chadli, Gulbrandsen
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Brecka, Sadiku, Haddadi, Tırpan, Aytaç, Hajradinovic, Anıl, Yusuf, Hodzic
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