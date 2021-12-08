Mecnur Çolak beyin kanaması geçirdi… Mecnur Çolak kimdir?

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Futbolu bıraktıktan sonra borsa dünyasında aktif bir rol oynayan Mecnur Çolak’ın Bulgaristan’da beyin kanaması geçirdiği ortaya çıktı. Borsada birçok hisseyle ismi anılan Çolak’ın kanamasının devam ettiği, yoğun bakımda gerekli müdahalelerin yapıldığı ifade ediliyor.



MECNUR ÇOLAK KİMDİR?



Mecnur Çolak, 7 Ağustos 1967 tarihinde Bulgaristan’da dünyaya geldi. Sarıyer ve Fenerbahçe’da oynayan Çolak, 1993-1995 yılları arasında Sarı-Lacivertli takımın bünyesindeydi.



Fenerbahçe'deki ilk sezonunda beklenenden çok daha üstün bir perfomans sergiledi ve ligde 14 gol atarak adından söz ettirdi. İki sezon Fenerbahçe'de oynadıktan sonra 1995-96 Türkiye 1. Futbol Ligi sezonu için Denizlispor'a transfer oldu. Burada bir sezon oynadıktan sonra birer sezonda o zamanın 2. Lig'inde şimdiki adıyla 1. Lig'de birer sezon Adana Demirspor ve Beykozspor'da oynadıktan sonra 1998 senesinde aktif futbola veda etti.