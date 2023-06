Mecnun Otyakmaz, Sivasspor başkanlığına yeniden aday! Rıza Çalımbay ve Alex de Souza sözleri...

Haberin Devamı

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıya gazete ve ajans temsilcilerinin yanı sıra Sivasspor Kulübü Asbaşkanlarından Faruk Taşseten katıldı.



Sivasspor’daki serüveninden bahsederek sözlerine başlayan Otyakmaz, “2001 yılında yönetici olarak başladığımız görevime, 2004 yılında başkan olarak devam ettirdim. Başkanlığımın ilk yılında oluşturduğumuz yönetimle şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig’e yükseldik. Bu yönetim gerçekten takdire şayan işler başardı ve Sivasspor Süper Lig hasretini dindirdi. Kıymetli hemşerimiz Rıza Çalımbay’ın gelmesiyle ilk sezon 15’inci, ardından 7. ve 12. sırada tamamlayarak liglerdeki varlığımıza Türk futboluna tekrar ispat ettik. Ardından hocamızla tekrar buluşmak üzere ayrıldık. Rıza Hocamızın ilk yılında Türk futboluna yönelik bir operasyona maruz kaldık. Biz de bundan nasibimizi çok onur kırıcı bir şekilde aldık. 8 ay gibi bir süre hapsedildik. Bizim için gerçekten çok kötü yıllardı. Bu operasyonları yapanların 2016 yılındaki darbe teşebbüsüyle yüzlerindeki maske düştü. Kumpas ortaya çıktı ve bizler de beraat edilerek aklandık. Rıza Hoca'dan sonra yeni bir motivasyonla Roberto Carlos gibi bir dünya markasıyla anlaşarak başarılı bir sezon geçirdik ve UEFA Kupası'na hak kazanmamıza rağmen mahkeme devam ettiği için turnuvaya davet edilmedik. Sonraki yıl Carlos ile başlayıp, Sergen Yalçın ile devam eden sezon bizim için parlak bir yıl değildi. Bir sonraki sezon ise bizim için kara bir yıldı. O sezon maalesef küme düştük. 2016-2017 sezonu 1. Lig’i şampiyon olarak tamamlayıp ait olduğumuz yer alan Süper Lig’e tekrar kavuştuk. Süper Lig’e yükseldikten sonra Samet Aybaba ile tekrar 7’inci olduk. 2018-19 sezonunu ise 12’nci olarak ligi tamamladık” dedi.



“Başarılara imza attığımız sezonlar”



Başkan Otyakmaz, UEFA Avrupa Ligi’nde başarılı işlere imza attıklarını belirterek, “Daha sonra büyük başarılara imza attığımız sezonlar serisi başladı. 2. Rıza Çalımbay döneminde önce 4’üncü olarak UEFA Kupası’na katıldık, 2020-21 sezonunu 5. sırada tamamlayarak Konferans Ligi’nde ön eleme oynadık. 2021-22 sezonunda tarihimizde ilk defa Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanarak UEFA Avrupa Konferans Ligi katıldı” ifadelerini kullandı.



“Son kez tekrar adayım”



Otyakmaz, Sivasspor Kulübü Başkanlığına son kez aday olduğunu açıklayarak, “Geriye dönersek, 2020 yılında yaptığımız kongrede Sivasspor’un geleceğini emanet edeceğiz kadroları oluşturma kararı almıştım. Zira son yıllardaki olaylar beni bu düşünceye itmişti. Ancak maalesef güven sağlayacak bir kadro oluşmadığı için bu amacımı gerçekleştiremedim ve bayrağı teslim edemedim. Bu yüzden sezonun sonunda yapmış olduğum, “Şuan aday değilim” açıklamasını yapmama rağmen hatırı sayılır kişilerin baskısıyla tekrar aday oldum. Zaten bu açıklamayı da şu an için geçerli diyerek kesin bir karar almadığımız da belirtmeye çalışmıştım. Son olmak üzere, cumartesi yapılacak kongrede tekrar adayım” diye konuştu.



“Yönetimle köklü değişiklik olacak”



Bir gazetecinin, “Yönetimde değişiklik olacak mı?” şeklindeki sorusuna Otyakmaz, “Yönetimde köklü bir değişiklik olacak. Erdal Sarılar, Mehmet Oflaz, Ömer Sepet gibi değerli yöneticilerimiz son yaşanan süreçten dolayı maalesef çok yıpratıldılar. Önümüzdeki dönem benden görev almama yönünde ricacı oldular. Bende daha geniş bir yönetimle yola devam etmeyi karar verdiğimi söylemek istiyorum. Emeği geçen tüm yöneticilerime teşekkür ediyorum. 3 eski yönetici ile yola devam edeceğimizi söyleyebilirim. Hem Sivas’tan, hem Ankara’dan hem de İstanbul’dan arkadaşlarımız olacak. Yeni bir anlayışla, bir takım değişikliklerle görevimizi icra ederiz. Önümüzdeki dönemde Sivasspor’u devretmeyi düşündüğümüz gençlere daha çok görev vermeyi planlıyoruz. Mutlaka bizim hatalarımız vardır, önümüzdeki dönemde bunların hiç biri olmayacak. Bazı propagandaların etkisinde kalanlar var. Gönlüne dokunamadığımız kardeşlerimiz var, arkadaşlarımız var, onların da gönlüne dokunacağız yeni dönemde” yanıtını verdi.



“Rıza Çalımbay’a yeni bir teklif yapılacak”



Bir basın mensubunun, “Rıza Çalımbay’a teklif yapılacak mı, Sivasspor’un teknik direktör adayı kim?” sorusuna ise Başkan Otyakmaz, “Yeni yönetim oluşturduktan sonra hoca ve transfere yoğunlaşacağız. Yönetim ile toplantı yapacağız. Toplantının ardından soruların cevabı ortaya çıkacaktır. Rıza Çalımbay ile görüşüp düşüncülerimizi söyleyeceğiz ama önümüzde zor bir süreç var. Yıllardır borçsuz götürdüğümüz kulübü borçla kapatıyoruz. Rıza Çalımbay’a yeni bir teklif yapacağız. 4 yıldır beraber çalışıyorduk. Hocamızın kariyerinin 3’te 1’ini Sivas’ta geçtiğini söyleyebiliriz. Dün kendisiyle telefonda görüştüm. Eski yönetici arkadaşlarımızla bir akşam yemeği yiyeceğiz, hocamızı da davet ettik. Tekrar anlaşırsak Rıza Hocayla bu sefer gençleri yetiştirme amaçlı bir proje sunacağız. Eğer başka hocayla anlaşırsak yine aynı konuyu gündeme getireceğiz” cevabını verdi.



“110 milyon borcumuz var”



Kulübün ekonomik durumu ile ilgili yöneltilen soruya ise Otyakmaz, şu yanıtı verdi:



“Bu sene gelen yayın geliri cezalara kurban gitti diyebiliriz. Önümüzdeki yıl çok daha iyi bir ihaleyle gelirlerimizin artacağını söyleyebilirim. Şu an kulübümüzün 110 milyon borcumuz var. Kurdaki artış, vergiler ve yayın gelirindeki düşüş bizi zorlayacak gibi, işimiz çok zor.”



“Resmi bir görüşme yok”



Son olarak bir gazetecinin, “Alex de Souza ile teknik direktörlük için görüştünüz mü?” sorusuna da Otyakmaz, “Bütün alternatiflerin hepsini düşünüyoruz. Şu an resmi bir görüşme yok. İlk toplantımızı yaptıktan sonra adaylarımızı paylaşacağız. Öncelikle tabii ki Rıza Hoca'yı davet ettik. Gelirse konuşacağız. Yönetim toplantımızın ilk konusu bu olacak” yanıtını verdi.