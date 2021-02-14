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GeriFutbol Mbaye Diagne, İngiltere'de ilk golünü Manchester United'a attı!
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Futbol
Haber Giriş: 14.02.2021 - 17:16 | Son Güncelleme:

Mbaye Diagne, İngiltere'de ilk golünü Manchester United'a attı!

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Mbaye Diagne, İngiltere'de ilk golünü Manchester United'a attı!
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Galatasaray'ın devre arası transfer döneminde West Bromwich Albion'a kiraladığı Mbaye Diagne, Premier Lig'deki ilk golünü Manchester United'a karşı attı.

Premier Lig'de West Bromwich Albion ile Manchester United karşı karşıya gelirken WBA'nın Galatasaray'dan kiraladığı Mbaye Diagne, karşılaşmaya damgasını vurdu.

Diagne, henüz 2. dakikada attığı golle takımını Manchester United karşısında öne geçirdi. Mbaye Diagne, attığı bu golle Premier Lig'deki ilk golünü buldu.

Daha önceden 2 asisti bulunan golcü futbolcu, İngiltere kariyerine hızlı bir başlangıç yaptı. 

İlk yarısı oynanan WBA - Manchester United maçı, Diagne'nin attığı golle 1-0 devam ediyor...

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