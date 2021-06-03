Mbappe'den Falcao itirafı: O benim öğretmenim gibiydi

PSG'nin ünlü yıldızı Kylian Mbappe, Monaco'da beraber forma giydiği Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.

Esquire İngiltere’ye röportaj veren Mbappe, Falcao ile ilgili olarak “Falcao bir yıldızdı ve bildiklerini aktarma tutkusu vardı. Benim için bir öğretmen gibiydi. Her zaman gol atmak istiyordu ve bana kendimi ifade edebileceğim alanı veriyordu. Ben gençtim, heyecanlıydım ve saatte 2 bin kilometre gitmek istiyordum. O ise kale önünde çok soğukkanlıydı, sakindi ve bu sükunetini bana da aktardı.” ifadelerini kullandı.

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