Lewis Hamilton'Ä±n Ã§arpmasÄ±yla yarÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸÄ± kalan ve hastanelik olan HollandalÄ± pilotÂ Max Verstappen, sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamayla rakibine tepki gÃ¶sterdi.

Lewis Hamilton'a verilen 10 saniyelik cezanÄ±n adaletli olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Max Verstappen, "Ä°yiyim. Bu ÅŸekilde yarÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±ÄŸÄ±m iÃ§in Ã¼zgÃ¼nÃ¼m. Lewis'e verilen ceza, yaptÄ±ÄŸÄ± tehlikeli hamleyi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼mÃ¼zde adaletli deÄŸil. Ben hastanedeyken onlarÄ±n yaptÄ±ÄŸÄ± kutlamalarÄ± izlemek, bana saygÄ± ve sportmenlik dÄ±ÅŸÄ± geldi." ifadelerini kullandÄ±.

NE OLDU?

YarÄ±ÅŸa ilk sÄ±rada baÅŸlayan Verstappen'le henÃ¼z ilk etapta liderlik mÃ¼cadelesine giren Hamilton'Ä±n araÃ§larÄ± arasÄ±nda ilk turdaki virajda temas yaÅŸandÄ±. Verstappen'in aracÄ±, Hamilton'Ä±n temasÄ± sonrasÄ±nda kontrolden Ã§Ä±karak sol taraftaki bariyerlere Ã§arptÄ± ve HollandalÄ± pilot, yarÄ±ÅŸ dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±. Verstappen tedbir amacÄ±yla hastaneye gÃ¶tÃ¼rÃ¼lÃ¼rken, bariyerdeki bÃ¼yÃ¼k hasar nedeniyle yarÄ±ÅŸ, kÄ±rmÄ±zÄ± bayrakla durduruldu.

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