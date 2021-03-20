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Futbol
Haber Giriş: 20.03.2021 - 18:41 | Son Güncelleme:

Max Kruse, Almanya'da şova devam ediyor! 10 oldu...

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Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Frankfurt'un Union Berlin'i ağırladığı maçın ilk yarısında takımı adına 2 gol kaydeden Max Kruse, 10. golüne ulaştı.

Fenerbahçe'den olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra Bundesliga takımlarından Union Berlin'in yolunu tutan Kruse, Almanya'da şov yapmaya devam ediyor.

Union Berlin formasıyla ligdeki 14. maçına Frankfurt karşısında çıkan 33 yaşındaki orta saha, ilk yarıda takımı adına 2 gol kaydederek 10. golüne ulaştı.

Union Berlin'le 14 maçta 10 gol atan Kruse, 5 de asist yapma başarısı gösterdi.

Karşılaşmanın ilk devresi 4-2 ev sahibi Frankfurt üstünlüğü ile sona erdi.

Max Kruse, Almanyada şova devam ediyor 10 oldu...

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